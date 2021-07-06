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Франция приступила к третьему этапу испытаний собственной вакцины

Франция приступила к третьему этапу испытаний собственной вакцины
Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Французская компания Sanofi приступила к третьему этапу клинических испытаний, а уже в декабре во Франции может появиться собственная вакцина от COVID-19, передает издание Le Figaro.

Глава фармацевтической компании Sanofi France Оливье Богийо сообщил, что вакцина вышла на третью фазу исследований и может быть доступна до декабря.

Он также отметил, что в отличие от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen во французской вакцине не используется технология мРНК. Ее основу составит рекомбинантный белок, как в современных прививках от гриппа. По его словам, в сочетании со специальной веществом - адъювантом - иммунный ответ будет активным и продлится дольше.

"Это то, что мы используем для вакцинации против гриппа, проверенная технология, которую мы использовали в течение нескольких лет", - уточнил он.

Среди преимуществ французской вакцины от коронавируса Богийо назвал недорогое производство и более мягкие требования к хранению. Богийо отметил, что низкая стоимость препарата позволит помочь менее развитым странам мира.

Хроника 09 января 2020 года – 06 июля 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 Франция коронавирус Sanofi

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