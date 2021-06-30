Глава научного совета Франции ожидает четвертой волны COVID в стране

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Глава научного совета при президенте Франции профессор Жан-Франсуа Дельфрэси заявил, что страна столкнется с четвертой волной пандемии COVID-19.

"Мы столкнемся с четвертой волной, которая будет намного более умеренной, чем предыдущие три, так как доля вакцинированных выше той, что была раньше", - сказал Дельфрэси в эфире радиостанции "Франс-энтер" в среду.

На вопрос о том, когда в стране удастся полностью избавиться от коронавируса, глава научного совета ответил: "Он закончится, когда 100% населения будет вакцинировано или переболеет, возможно, это произойдет в 2022 году".

По его словам, уже "слишком поздно" закрывать границы, чтобы избежать распространения штамма "дельта", так как "этот вариант уже появился во Франции".

Накануне глава Минздрава Франции Оливье Веран сообщил, что около 20% диагностируемых в стране случаев заражения коронавирусом COVID-19 в последние дни вызваны штаммом "дельта".

За время пандемии коронавируса во Франции выявили 5,7 млн случаев COVID-19, около 111 тыс. человек скончались.