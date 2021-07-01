Тест на COVID-19 для иностранцев во Франции будет стоить до 49 евро

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Во Франции с 7 июля ПЦР-тесты на коронавирус для иностранных туристов будут стоить до 49 евро, сообщил журналу Les Echos пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь.

"Это вопрос взаимности, принимая во внимания тот факт, что для большинства стран тесты для французов, которые путешествуют, платные", - объяснил он.

Раньше в правительстве планировали обеспечить иностранных туристов бесплатными тестами этим летом.

Для въезда во Францию из других стран Европы нужно иметь либо документ, подтверждающий вакцинацию, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов.

Евросоюз 1 июля представил единые цифровые ковид-сертификаты в виде QR-кодов, которые позволят людям свободно пересекать границы внутри ЕС без тестирования, карантина и заполнения анкет. Сертификаты будут бесплатными и будут признаны правительствами всех стран-участниц. Их будут выдавать привившимся или переболевшим европейцам, а также обладателям отрицательных ПЦР-тестов.