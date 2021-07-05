Правозащитники насчитали в Беларуси 534 политзаключенных

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правозащитники признали политзаключенными в Белоруссии еще пять человек, сообщили в понедельник в незарегистрированном в республике правозащитном центре "Весна".

Так, политзаключенными признаны Александр Ивулин, Даниил Колесников, Максим Жаров, Илья Толкач и Руслан Волков. "В Беларуси сегодня плюс пять новых политзаключенных. В целом их - 534", - говорится в сообщении правозащитников.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.