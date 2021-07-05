Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
на 05.07В России 5 635 294+24 353В мире 183 781 831+322 437

Правозащитники насчитали в Беларуси 534 политзаключенных

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правозащитники признали политзаключенными в Белоруссии еще пять человек, сообщили в понедельник в незарегистрированном в республике правозащитном центре "Весна".

В миреПрокурор запросил 15 лет для экс-главы Белгазпромбанка БабарикоЧитать подробнее

Так, политзаключенными признаны Александр Ивулин, Даниил Колесников, Максим Жаров, Илья Толкач и Руслан Волков. "В Беларуси сегодня плюс пять новых политзаключенных. В целом их - 534", - говорится в сообщении правозащитников.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия

Новости по теме

Новости

В Великобритании за сутки COVID-19 заболели 27,3 тыс. человек

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси

Президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тысяч резервистов

Встреча министров ОПЕК+ отложена на неопределенный срок

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Комитет вин Шампани выразил недовольство новыми требованиями о маркировке в РФ

Комитет вин Шампани выразил недовольство новыми требованиями о маркировке в РФ

Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса к концу июля

Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса к концу июля

Самолет США провел разведывательный полет вблизи баз РФ в Сирии

Премьер-министра Люксембурга госпитализировали с COVID-19

На Кипре тушат самый крупный в новейшей истории острова природный пожар

На Кипре тушат самый крупный в новейшей истории острова природный пожар
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');