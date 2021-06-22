Прокурор запросил 15 лет для экс-главы Белгазпромбанка Бабарико

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Прокурор запросил 15 лет колонии для экс-главы Белгазпромбанка и экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" во вторник.

"Прокурор Сергей Гиргель запросил 15 лет лишения свободы для политзаключенного экс-банкира Виктора Бабарико по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК)", - говорится в телеграм-канале "Весны".

Правозащитники уточнили, что экс-банкир не признает вину ни по одному эпизоду.

Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы Белгазпромбанка в связи с решением выдвигаться на пост президента Белоруссии. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. Вместе с Бабарико арестовали и его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба.

Верховный суд Белоруссии начал рассматривать дело "Белгазпромбанка" 17 февраля. Фигурантам дела из числа бывших топ-менеджеров банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, организованном группой, по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Белоруссии.

Еще один фигурант уголовного дела, совладелец и руководитель ООО "Активлизинг" (компания-клиент Белгазпромбанка - ИФ) обвиняется в даче взятки должностным лицам банка на сумму не менее $2,476 млн по ч.2 ст.431 УК.

Бабарико обвиняют в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получала от представителей этих организаций незаконные денежные вознаграждения.

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.