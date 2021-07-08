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Журналисты издания "Наша Нiва" задержаны в Белоруссии

Журналисты издания "Наша Нiва" задержаны в Белоруссии
Фото: Jonny Pickup/Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Редакция белорусского оппозиционного издания "Наша Нiва" сообщает о задержании главреда и обысках у сотрудников.

"Задержан главный редактор издания Егор Мартинович, у него дома прошел обыск. Обыск также идет дома у редактора "Нашай нiвы" Андрея Скурко. Нет связи с шеф-редактором издания Андреем Дынько, вероятно, он также задержан", - говорится в телеграм-канале издания.

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По данным редакции, обыск прошел в офисе издания, в бухгалтерии, изъята документация. Журналисты "Нашай нiвы" пока не могут связаться с некоторыми своими коллегами, и предполагают, что они были в офисе, когда туда пришли сотрудники правоохранительных органов.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает комментариями силовых структур по поводу ситуации.

Ранее министерство информации сообщило о блокировке сайта издания. "На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено п. 1 ст. 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by", - сообщило в четверг ведомство.

Белоруссия Наша нiва

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