США пообещали Украине поставить 2 миллиона доз вакцины Moderna

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Украина в ближайшее время может получить 2 млн дозы вакцины от COVID-19 производства Moderna из США, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы с США договорились, они обещали поставить в ближайшее время 2 млн доз вакцины Moderna", - сказал он журналистам в четверг вечером.

Ляшко уточнил, что поставка будет проведена в рамках механизма COVAX и может состояться уже в июле.

Также министр отметил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac, 2 млн доз вакцины Pfizer - 1 млн доз в июле и 1 млн в августе.

Ляшко сообщил, что Украина достигла договоренности о поставке 10 млн доз вакцины Novavax, 4 млн доз которой поступит уже августе.

Также, по словам Ляшко, ведутся переговоры о поставке в августе и "других вакцин".

Ляшко подчеркнул, что имеющиеся договоренности и контракты позволяют рассчитывать, что данное им обещание провести 10 млн вакцинаций до конца лета будет выполнено.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тысяч доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне.