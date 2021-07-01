Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

США пообещали Украине поставить 2 миллиона доз вакцины Moderna

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Украина в ближайшее время может получить 2 млн дозы вакцины от COVID-19 производства Moderna из США, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы с США договорились, они обещали поставить в ближайшее время 2 млн доз вакцины Moderna", - сказал он журналистам в четверг вечером.

Ляшко уточнил, что поставка будет проведена в рамках механизма COVAX и может состояться уже в июле.

Также министр отметил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac, 2 млн доз вакцины Pfizer - 1 млн доз в июле и 1 млн в августе.

Ляшко сообщил, что Украина достигла договоренности о поставке 10 млн доз вакцины Novavax, 4 млн доз которой поступит уже августе.

Также, по словам Ляшко, ведутся переговоры о поставке в августе и "других вакцин".

Ляшко подчеркнул, что имеющиеся договоренности и контракты позволяют рассчитывать, что данное им обещание провести 10 млн вакцинаций до конца лета будет выполнено.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тысяч доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне.

США Украина Moderna Виктор Ляшко

Новости по теме

Новости

Палата представителей США одобрила масштабный план по модернизации инфраструктуры

Госдеп США осудил приговор последователям "Свидетелей Иеговы" в России

Госдеп США осудил приговор последователям "Свидетелей Иеговы" в России

США и Великобритания обвинили ГРУ в сотнях кибератак за два года

Пандемия коронавируса

В Испании произошла вспышка COVID-19 среди непривитых молодых людей

В саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане

В саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане

МИД РФ обвинил Запад в планах сделать Черное море зоной противостояния

МИД РФ обвинил Запад в планах сделать Черное море зоной противостояния

Ford сократит производство в Северной Америке из-за дефицита чипов

Tesla будет получать аккумуляторы от китайской CATL до 2025 года

Австрия разрешила въезд туристам из России с условием карантина

Австрия разрешила въезд туристам из России с условием карантина

Зеленский отказался признать украинцев и россиян одним народом

Зеленский отказался признать украинцев и россиян одним народом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');