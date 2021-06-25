Китай угрожал Украине заблокировать поставку 500 тысяч доз вакцины

По информации Associated Press, Пекин добивался от Киева отказа поддержать расследование о ситуации с правами человека в Синьцзяне

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тысяч доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники среди дипломатов в структурах ООН.

"Украина присоединилась к представленному Канадой на Совете по правам человека в Женеве во вторник заявлению, которое также поддержали более 40 стран, с призывом к Китаю разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян", - передает агентство.

По его данным, Украина накануне отозвала подпись под этим заявлением. По версии Associated Press, такое решение они приняли именно после того, как Пекин пригрозил заблокировать поставку вакцины.

"В четверг Украина исключила свое имя из списка поддержавших (документ - ИФ) государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает, заявили дипломаты из двух западных стран", - отмечает агентство.

Агентство уточняет, что дипломаты рассказали об этом на условиях анонимности, поскольку не уполномочены говорить на эту тему со СМИ.

По данным агентства, Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз вакцины CoronaVac у компании Sinovac, и по состоянию на начало мая получила 1,2 млн доз.

Журналистам агентства не удалось получить ответ на запрос по этой теме ни в Киеве, ни в Пекине, отмечается в сообщении.