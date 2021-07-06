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Дату запуска нового модуля "Наука" на МКС определят во вторник

1 июля модуль был возвращен в монтажно-испытательный корпус для устранения неполадок

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Во вторник, как ожидается, состоится заседание технического руководства госкорпорации "Роскосмос", на котором будет определена дата запуска многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" к Международной космической станции (МКС).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", дата запуска МЛМ "Наука" будет определена после заседания технического руководства, которое намечено на 6 июля.

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1 июля госкорпорация сообщила, что МЛМ "Наука", который 15 июля должен отправиться на МКС, возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия" для устранения замечания. До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

МКС Роскосмос

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