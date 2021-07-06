Суд огласит во вторник приговор по "делу Белгазпромбанка"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Приговор по "делу Белгазпромбанка", по которому проходит бывший глава банка, бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, огласят во вторник, сообщил ранее официальный телеграм-канал Бабарико в понедельник.

"Приговор Виктору Бабарико огласят 6 июля", - говорится в сообщении.

Бабарико 28 июня выступил на процессе с последним словом, в котором заявил, что не может признать себя виновным в преступлении, которого не совершал.

"Я не могу признаться в преступлении, которого я не совершал. Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране", - сказал Бабарико в последнем слове.

Гособвинитель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы.

Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы "Белгазпромбанка" в связи с решением выдвигаться на пост президента Белоруссии. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. Вместе с Бабарико арестовали его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба.

Верховный суд Белоруссии начал рассматривать дело "Белгазпромбанка" 17 февраля. Фигурантам дела из числа бывших топ-менеджеров банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, организованном группой, по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Белоруссии.

Еще один фигурант уголовного дела, совладелец и руководитель ООО "Активлизинг" (компания-клиент Белгазпромбанка), обвиняется в даче взятки должностным лицам банка на сумму не менее $2,476 млн по ч.2 ст.431 УК.

Бабарико обвиняют в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения. Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.