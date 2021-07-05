Дело Марии Колесниковой рассмотрит Минский облсуд

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Дело Марии Колесниковой - члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции и координатора штаба выдвиженца в президенты Белоруссии Виктора Бабарико - рассмотрит Минский облсуд, сообщил адвокат юриста Максима Знака Дмитрий Лаевский. Знак проходит по делу Колесниковой.

Дата начала процесса защите еще не известна.

"Защитой с самого начала последовательно оспаривалось обвинение ввиду отсутствия составов каких-либо преступлений. Мы покажем в суде, что обвинение не имеет под собой никаких правовых оснований", - добавил адвокат.

Ранее Лаевский говорил, что узнал из интернета о том, что дело его подзащитного передали в суд, прокуроры его об этом не уведомили. Он не знает, будет ли разбирательство открытым.

Колесникова была руководителем штаба Бабарико, а после выборов вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции. До 7 сентября 2020 года она находилась на свободе, а с этого дня перестала выходить на связь. По версии Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с оппозиционерами Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и соратники вытолкнули ее из машины. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова сопротивлялась принудительной депортации и порвала свой паспорт. С тех пор она находится под стражей.

Ей вменяют призывы к действиям против национальной безопасности (часть 3 статьи 361 УК), заговор с целью захвата власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357) и создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1). В штабе Бабарико считают, что ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявлял голодовку и держал ее больше недели.

В мае Колесниковой и Знаку предъявили окончательное обвинение.