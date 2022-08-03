СК Белоруссии заподозрил менеджеров "дочки" "Газпрома" во взяточничестве

По версии следствия, они получили сотни тысяч рублей за лоббирование интересов поставщиков

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии заподозрил должностных лиц ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" ("дочка" "Газпрома" в Белоруссии) в коррупции, они стали фигурантами уголовного дела, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления СК Владимир Шишко.

"Нами расследуется большое уголовное дело, связанное с закупками в системе "Газпром трансгаз Беларусь". Целый ряд высокопоставленных лиц этой организации занимались получением незаконного вознаграждения от коммерческих структур за поставку оборудования, в некоторых случаях - за непоставку оборудования. За незаконное вознаграждение, исчисляемое сотнями тысяч рублей (белорусских - ИФ), они лоббировали интересы взяткодателей при проведении закупок", - рассказал он.

По его словам, "основная масса фигурантов этого дела дают признательные показания, активно сотрудничают со следствием", уже решается вопрос о возмещении средств со стороны обвиняемых.

Руководство "Газпром трансгаз Беларусь" активно взаимодействует" с СК, добавил Шишко.

"Топ-менеджеры осознали, что есть какие-то слабые места в их экономической деятельности", - отметил он.

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (100% акций принадлежит ПАО "Газпром") эксплуатирует принадлежащий "Газпрому" белорусский участок магистрального газопровода "Ямал - Европа" протяженностью 586 км.