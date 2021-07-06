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Ушел из жизни режиссер "Супермена" и "Смертельного оружия"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Голливудский режиссер Ричард Доннер умер в возрасте 91 года, передает BBC News.

О кончине звезды сообщила его супруга Лорен Шуллер Доннер. Причина смерти не уточняется.

Ричард Доннер родился 24 апреля 1930 года в Бронксе (штат Нью-Йорк). Начал работать на телевидении в начале 1960-х годов. Но только с 1970-х он стал знаменит благодаря фильмам "Омен" (1976 года) и "Супермен" (1978 года). За всю свою жизнь Доннер снял несколько десятков кинолент.

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