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Зоозащитники предупредили об угрозе вымирания африканских слонов

Зоозащитники предупредили об угрозе вымирания африканских слонов
Cлон в национальном заповеднике Масаи-Мара
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) заявил в четверг, что африканские слоны находятся на грани исчезновения. Об этом сообщает BBC News.

Согласно обновленной информации в международной Красной книге, африканские лесные слоны в настоящее время находятся на грани полного исчезновения. Саванный слон помещен в список вымирающих.

Торговля слоновой костью и сокращение мест обитания стали причинами сокращения численности животных. По оценкам МСОП, в Африке осталось 415 000 слонов.

Несмотря на пик численности животных в 2011 году, браконьерство оставалось "значительной движущей силой" снижения популяций, сказал сопредседатель группы специалистов МСОП Бен Окита BBC News.

Африка Международный союз охраны природы

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