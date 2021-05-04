Цирковых животных будут отправлять на "пенсию" в Крым

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Животные-артисты цирка, которые из-за возраста уже не могут выступать, будут проводить "пенсию" в крымском сафари-парке, сообщил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

"Мы подписали соглашение, которое гарантирует достойные условия для жизни цирковых животных после завершения карьеры. Пока животные работают в наших программах, они полностью находятся на обеспечении компании. А когда они в силу возраста уже не могут работать в цирке, мы обязаны позаботиться о наших подопечных. Здесь в сафари-парке "Тайган" все животные Росгосцирка получат своеобразную "пенсию" в прекрасных условиях на юге нашей страны", - сказал Беляков, слова которого приводит пресс-служба Росгосцирка.

Цирковые животные получат возможность после завершения "карьеры" по возрасту уходить на заслуженный отдых в Крыму. Первым совместным проектом в рамках сотрудничества стало открытие на территории парка вольера для содержания слонов площадью более 45 тыс. квадратных метров. В нем уже поселились первые слонихи - участницы циркового шоу "Большой Варшавский цирк".

В Росгосцирке отметили, что "до сегодняшнего дня животные Росгосцирка, даже завершив выступать в программах, продолжали путешествовать со своими наставниками. Либо получали возможность жить в различных частных зоопарках страны". Теперь они смогут отдыхать в сафари-парке, где животные получат климат, близкий к естественной среде обитания, и полный пансион.