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Двух слоних после инцидента в Казанском цирке перевезли в Крым

Ранее слонов в зоопарках полуострова не было

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Две слонихи, подравшиеся в марте на представлении в Казанском цирке, прибыли в Крым в субботу на постоянное место жительства, сообщил "Интерфаксу" владелец парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олег Зубков.

"Сегодня в парк львов "Тайган" прибыли два слона. Прибыли они по линии Росгорцирка. Это - взрослые слонихи, которые больше сорока лет выступали в цирке, побывали в двадцати странах. Они приехали на заслуженный отдых в Крым", - сказал Зубков.

Ранее слоны в зоопарках полуострова не содержались. Зубков отметил, что психика животных искалечена из-за цирковой жизни. "Они стали драться между собой, что привело к происшествию в Казанском цирке не так давно - они завалились на трибуны, поэтому было принято решение передать их в зоопарк", - сообщил он.

По его словам, он мечтал привезти слонов в Крым давно, но из-за санкционного режима Запада в отношении полуострова сейчас такой контракт невозможен.

"Мы пытались найти слонов в Европе, либо в Африке, либо в Азии. В Украине (в украинскую бытность Крымского полуострова - ИФ) мы были почти близки к тому, чтобы из Европы привезти. К сожалению, сейчас из-за санкций европейские зоопарки ничего не могут нам поставить", - заявил владелец "Тайгана".

По словам Зубкова, новые питомцы будут жить в самом большом в России слоновнике с озером. "Общая площадь слоновника - двух вольеров - составляет пять гектаров, слонам здесь будет просторно. Надеемся, что их психическое состояние придет в норму. Если мы увидим, что они будут продолжать вести себя агрессивно по отношению друг к другу, то после карантина разделим их: одна уедет в ялтинский зоопарк "Сказка", вторая останется в "Тайгане", - отметил собеседник агентства.

Звери ехали в Крым четверо суток. У них возьмут анализы. Вечером слоних ждет их первый ужин в зоопарке.
В среднем слоны живут 60-70 лет.

Как сообщалось, в марте в Казанском цирке во время представления "Шоу слонов и магия цирка" произошла драка слоних. Одна из самок повалила другую на бортик арены и начала с силой толкать ее мордой. Дрессировщики отогнали агрессивную слониху. Зрители не пострадали.

Бизнесмен Олег Зубков основал "Тайган" - крупный питомник львов, тигров, жирафов и других зверей - в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Ранее, в 1995 году, он открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" живут больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" - 1,5 тыс.

Крым

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