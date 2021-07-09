Pfizer и BioNTech запросят разрешение у регуляторов о бустере для вакцины от COVID-19

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Компании Pfizer и BioNTech планируют запросить разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование третьей дозы вакцины против COVID-19.

Согласно заявлению компаний, Pfizer и BioNTech получили "обнадеживающие данные" в ходе продолжающегося испытания бустерного укола.

"Исходные данные исследования демонстрируют, что бустерная доза, введенная через 6 месяцев после второй дозы, (...) вызывает иммунный ответ с титрами антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух доз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании в ближайшее время планируют опубликовать более точные данные, а также предоставить их FDA, EMA и другим регулирующим органам в ближайшие недели. Официальные лица здравоохранения США до сих пор заявляли, что неясно, нужен ли бустерный укол. Так, главный инфекционист США Энтони Фаучи ранее в четверг подтвердил, что два укола вакцин Pfizer и Moderna защищают даже от варианта "дельта".

Однако, как отметили в компаниях, из данных, опубликованных министерством здравоохранения Израиля, видно, что "эффективность вакцины в предотвращении как инфекции, так и симптоматических заболеваний снизилась через шесть месяцев после вакцинации, хотя эффективность в предотвращении серьезного течения заболеваний остается высокой".

Таким образом, в компаниях убеждены, что "третья доза может потребоваться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации" "для поддержания самого высокого уровня защиты". Pfizer также сообщила, что в августе в случае необходимости готовится начать клинические испытания модифицированной вакцины, специально предназначенной для варианта "дельта".