Израиль подписал соглашение с Pfizer на поставку миллионов доз вакцины

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти Израиля подписали соглашение с компанией Pfizer о дополнительной поставке миллионов доз вакцины от коронавируса на период до конца 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте израильского правительства.

"Если не будет никаких неожиданностей, таких, как штаммы коронавируса, с которыми не смогут справиться вакцины, (нам поможет) соглашение, подписанное с компанией Pfizer, о приобретении миллионов дополнительных доз вакцин ", - заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Я очень надеюсь, что в скором времени мы также подпишем соглашение с компанией Moderna", - добавил он.

По словам Нетаньяху, таким образом, в стране "в скором времени будет более чем достаточно вакцин, как для взрослых, так и для детей".

"Израиль вновь встанет во главе мировой борьбы с коронавирусом", - заявил израильский премьер-министр.

Со словами Нетаньяху согласился и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, который отметил, что "Израиль справляется с коронавирусом благодаря вакцинам".

"Я рад, что, несмотря на трудности, мы достигли соглашения с компанией Pfizer", - подчеркнул он.

Министр призвал всех граждан, кто еще не привился против COVID-19, срочно сделать это.

Как сообщается в пресс-релизе, подписанное соглашение позволит Израилю "продолжить оптимально бороться с коронавирусом по меньшей мере до конца 2022 года".

Согласно статистическим данным, Израиль остается одним из мировых лидеров по проценту граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19.