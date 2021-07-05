В центре Тбилиси мужчина напал с ножом на иностранца из-за серьги в ухе

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На одной из центральных улиц в Тбилиси, где с утра понедельника проходят акции радикалов, выступающих против марша ЛГБТ-сообщества, ножевое ранение получил иностранный турист, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, нападение на туриста было совершено на улице Хетагурова из-за того, что у него была в ухе серьга. Мужчина госпитализирован.

При этом грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила еще об одном похожем инциденте в понедельник. В частности, по данным телекомпании, возле одного из скверов, предположительно также из-за ношения серьги в ухе, толпа агрессивных людей погналась за двумя несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что в понедельник противники ЛГБТ-сообщества напали с камнями и палками на журналистов. СМИ сообщают, что пострадали до 10 журналистов и операторов, нескольким потребовалась госпитализация, повреждена техника.

Между тем, МВД Грузии по поводу инцидента с иностранным туристом сообщает, что по обвинению в попытке умышленного убийства задержан мужчина 1989 года рождения.

Задержанному грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет.

В МВД не уточняют мотивы совершения преступления, однако отмечают, что, по словам родственников задержанного, у него отмечаются психические проблемы.

В понедельник мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал недопустимыми произошедшие в Тбилиси события.

"Друзья, сограждане, призываю всех к спокойствию! Недопустимо насилие! Фиксируются невероятные факты, нападения на подростков, женщин, даже на туристов", - написал Каладзе в социальных сетях.

НПО "Тбилиси прайд", планировавшая в понедельник провести в Тбилиси "марш достоинства" в защиту прав ЛГБТ, заявила, что приняла решение отменить это мероприятие.