Военные США заявили, что координировали с Кабулом уход с базы Баграм

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Американское военное командование координировало с афганскими властями процесс ухода военных США с авиабазы Баграм, заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Координация с Кабулом была, причем, как с гражданскими властями, так и с военными", - сказал он на брифинге журналистам.

При этом Кирби пояснил, что "из соображений обеспечения безопасности этой операции, точное время ухода войск держалось в секрете".

Он подчеркнул, что при выводе войск США не оставляли оружия. Кирби пояснил, что там оставалась бронетехника - часть передали афганским военным, часть было решено оставить в Афганистане, так как ее уже невозможно было использовать.

Ранее 6 июля американские СМИ сообщали со ссылкой на афганских военных, что США покинули афганскую авиабазу Баграм ночью, отключив электричество и не уведомив нового афганского командира базы.

"До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм ... и, наконец, к 7:00 утра мы поняли, что факт подтвержден, и они уже покинули Баграм", - заявил агентству Associated Press новый командир объекта генерал Мир Асадулла Кохистани.

Отмечается, что прежде, чем афганская армия смогла взять под контроль аэродром, находящийся примерно в часе езды от Кабула, на него вторглись мародеры, которые, по данным афганских военных, грабили казармы и рылись в гигантских складских палатках.

По словам одного из военных, нападение грабителей спровоцировало то, что в течение 20 минут после молчаливого ухода военных США на базе было отключено электричество и авиабаза погрузилась во тьму.

Он отметил, что еще через три дня после ухода американских военных, афганские солдаты все еще собирали кучи мусора, оставленные мародерами.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.

При этом Кирби во вторник отметил, что в настоящее время вывод войск США идет с опережением графика и может завершиться до конца августа.

Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане мятежников из движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация). С мая они проводят масштабную наступательную операцию и нередко теснят правительственные силы.