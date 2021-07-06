Военные США без предупреждения покинули авиабазу Баграм в Афганистане

Солдат Афганской национальной армии у ворот авиабазы Баграм Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - США покинули афганскую авиабазу Баграм ночью, отключив электричество и не уведомив нового афганского командира базы, сообщает Associated Press со ссылкой на афганских военных.

"До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм ... и, наконец, к 7:00 утра мы поняли, что факт подтвержден и они уже покинули Баграм", - заявил агентству новый командир объекта генерал Мир Асадулла Кохистани.

Отмечается, что прежде, чем афганская армия смогла взять под контроль аэродром, находящийся примерно в часе езды от Кабула, на него вторглись мародеры, которые, по данным афганских военных, грабили казармы и рылись в складских палатках.

По словам одного из военных, нападение грабителей спровоцировало то, что в течение 20 минут после молчаливого ухода военных США на базе было отключено электричество и авиабаза погрузилась во тьму. Он отметил, что еще через три дня после ухода американских военных, афганские солдаты все еще собирали кучи мусора, оставленные мародерами.

Ранее в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что американские военнослужащие покинули авиабазу Баграм в Афганистане в рамках операции по выводу войск из этой страны. По данным агентства Associated Press, это означает, что большинство из контингента в 2,5-3,5 тыс. американских военных уже не на афганской территории. Центральное командование вооруженных сил США в свою очередь сообщало, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане мятежников из движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация). С мая они проводят масштабную наступательную операцию и нередко - теснят правительственные силы.