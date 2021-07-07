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Российские инструкторы начали интенсивное обучение таджикских военных

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Таджикистане военные инструкторы 201-й российской базы проводят интенсивное обучение таджикских военнослужащих, учебный курс продлится до конца июля и завершится контрольными боевыми стрельбами, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Практические тренировки проводятся на горных полигонах Ляур и Самбули. В программу подготовки входят дневные и ночные занятия в составе экипажей танков, бронетранспортеров, огневая подготовка с применением вооружения боевых машин, упражнения контрольных стрельб из ручных и автоматических гранатометов", - говорится в сообщении.

Также в курс входят занятия по стрельбе и управлению огнем артиллерии с использованием средств разведки. Особое внимание уделяется использованию опыта современных вооруженных конфликтов.

Всего до конца года планируется подготовить тысячу таджикских военных по 14 военным специальностям, в том числе разведчиков, командиров и наводчиков реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", операторов танков Т-72 и других, уточняет ЦВО.

Летом подготовку у российских инструкторов проходят 500 младших специалистов для ВС Таджикистана.

Тренировка проводится на фоне вывода американских войск из Афганистана, США и их союзники планируют завершить вывод войск к 11 сентября. Одновременно в стране активизировались талибы ("Талибан", движение признано в России террористическим и запрещено), которые теснят правительственные силы и захватывают все новые территории. Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

6 июля пресс-служба ЦВО сообщила, что ударные и транспортно-боевые вертолеты российской военной базы в Таджикистане провели учение с пусками ракет.

7 июля глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова задействовать возможности своей военной базы в Таджикистане, чтобы помочь союзниками по ОДКБ обеспечить безопасность в связи со стремительным ухудшением ситуации в Афганистане.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Афганистана. Погрануправление ФСБ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи. В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М.

Таджикистан ЦВО Афганистан МИД Талибан Сергей Лавров

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