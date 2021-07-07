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Афганский министр обороны заявил, что война в стране вступила в критическую фазу

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади охарактеризовал военную ситуацию в стране как критическую.

"Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная. Война вступила в решающую, критическую фазу", - сказал министр, которого цитируют афганские СМИ.

Вместе с тем Мохаммади подчеркнул, что "не первый раз народ Афганистана переживает трудные времена". "Силы безопасности вместе с местными силами сопротивления защитят народ", - заверил министр обороны.

На фоне начавшегося вывода из Афганистана воинских контингентов США и их союзников по НАТО члены радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) активизировали боевые действия, захватывая все новые районы страны, в том числе на севере близ границы с Таджикистаном и Узбекистаном. В некоторых случаях талибы подошли вплотную к административным центрам ряда провинций Афганистана.

Однако до последнего времени талибы заявляли, что на данный момент не планируют захватывать административные центры провинций. "Наша задача - завершить выполнение планов по взятию под контроль ряда дорог, округов", - заявил ранее агентству EFE представитель талибов Забиулла Муджахид.

Между тем в среду боевики радикального движения предприняли попытку взять штурмом город Калайи-Нау - административный центр провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. "Враг вошел в город, пали все районы. Сражения начались в городской черте", - говорилось в заявлении губернатора провинции Хесамуддина Шамса.

По данным СМИ, талибы захватили штаб-квартиру полиции провинции и местное отделение Национального директората безопасности - разведслужбы Афганистана.

Позже в среду губернатор заявил, что силы безопасности предприняли контрнаступление и оттеснили боевиков из некоторых районов города.

Телеканал Ariana News сообщил тем временем со ссылкой на источники, что пять сотрудников администрации провинции и десятки бойцов сил безопасности перешли на сторону талибов.

Афганистан

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