Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:27Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 612 003+453 745

Таджикистан направит дополнительные войска на границу с Афганистаном

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Таджикистан направит дополнительные войска на границу с Афганистаном, мобилизует еще 20 тыс. военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы, сообщил постоянный и полномочный представитель Таджикистана при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Хасан Султонов.

Как заявил Султонов на заседании постоянного совета ОДКБ в среду, в связи со сложной обстановкой на границе с Афганистаном 5 июля состоялось заседание Совбеза Таджикистана под председательством президента республики Эмомали Рахмона.

Рахмон поручил членам Совбеза, руководителям силовых структур и правоохранительных органов "принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на границе Таджикистана и Афганистана", сказал постпред.

Он отметил, что также поручено "уделить особое внимание предотвращению нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков".

Таджикистан рассчитывает на помощь ОДКБ

Султонов также заявил, что Таджикистан рассчитывает на помощь по линии ОДКБ в охране границы с Афганистаном - ее отдельные участки находятся в труднодоступной горной местности.

"Эти обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе, принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей", - сказал он.

"Таджикистан, как страна с самой протяженной границей с Афганистаном, принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны", - сообщил Султонов.

"Учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", - заявил представитель Таджикистана.

"В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы", - сообщил Султонов.

В заседании постоянного совета ОДКБ принял участие генеральный секретарь организации Станислав Зась, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году. У ОДКБ есть коллективные силы оперативного реагирования.

6 июля в Таджикистан на самолете Минобороны РФ прилетел начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров с оперативной группой для оценки ситуации на границе с Афганистаном.

Ситуация в Афганистане

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

Российская военная база в Таджикистане

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа.

Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС.

Ударные и транспортно-боевые вертолеты российской военной базы в Таджикистане провели учение с пусками ракет на фоне обострившейся обстановке в Афганистане.

"В Таджикистане в ходе летно-тактического учения экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 201-й военной базы нанесли ракетный удар по группировке условного незаконного вооруженного формирования", - сообщила 6 июля пресс-служба Центрального военного округа.

По словам военных, в летно-тактическом учении задействовали два ударных вертолета Ми-24 и два транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1, около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

Таджикистан Хасан Султонов ОДКБ Афганистан

Новости по теме

Новости

Эстония в качестве зеркального ответа вышлет из страны дипломата РФ

Задержанный в Белоруссии журналист Протасевич начал вести твиттер

Задержанный в Белоруссии журналист Протасевич начал вести твиттер

В Средиземноморье из-за притока туристов начался рост COVID-заболеваемости

В Средиземноморье из-за притока туристов начался рост COVID-заболеваемости

Международный аэропорт Гаити закрыт после убийства президента

Ту-22М3 совершили полет над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Великобритания намерена удвоить число зенитных ракет на своих эсминцах

Великобритания намерена удвоить число зенитных ракет на своих эсминцах

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Афганский министр обороны заявил, что война в стране вступила в критическую фазу

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"

Убит президент Гаити

Убит президент Гаити
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');