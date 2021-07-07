Таджикистан направит дополнительные войска на границу с Афганистаном

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Таджикистан направит дополнительные войска на границу с Афганистаном, мобилизует еще 20 тыс. военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы, сообщил постоянный и полномочный представитель Таджикистана при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Хасан Султонов.

Как заявил Султонов на заседании постоянного совета ОДКБ в среду, в связи со сложной обстановкой на границе с Афганистаном 5 июля состоялось заседание Совбеза Таджикистана под председательством президента республики Эмомали Рахмона.

Рахмон поручил членам Совбеза, руководителям силовых структур и правоохранительных органов "принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на границе Таджикистана и Афганистана", сказал постпред.

Он отметил, что также поручено "уделить особое внимание предотвращению нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков".

Таджикистан рассчитывает на помощь ОДКБ

Султонов также заявил, что Таджикистан рассчитывает на помощь по линии ОДКБ в охране границы с Афганистаном - ее отдельные участки находятся в труднодоступной горной местности.

"Эти обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе, принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей", - сказал он.

"Таджикистан, как страна с самой протяженной границей с Афганистаном, принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны", - сообщил Султонов.

"Учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", - заявил представитель Таджикистана.

"В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы", - сообщил Султонов.

В заседании постоянного совета ОДКБ принял участие генеральный секретарь организации Станислав Зась, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году. У ОДКБ есть коллективные силы оперативного реагирования.

6 июля в Таджикистан на самолете Минобороны РФ прилетел начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров с оперативной группой для оценки ситуации на границе с Афганистаном.

Ситуация в Афганистане

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

Российская военная база в Таджикистане

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа.

Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС.

Ударные и транспортно-боевые вертолеты российской военной базы в Таджикистане провели учение с пусками ракет на фоне обострившейся обстановке в Афганистане.

"В Таджикистане в ходе летно-тактического учения экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 201-й военной базы нанесли ракетный удар по группировке условного незаконного вооруженного формирования", - сообщила 6 июля пресс-служба Центрального военного округа.

По словам военных, в летно-тактическом учении задействовали два ударных вертолета Ми-24 и два транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1, около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.