Лукашенко заявил о начале террористической атаки на Беларусь

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Белоруссикий президент Александр Лукашенко заявил о начале террористической атаки на Белоруссию, попытках Запада лишить республику суверенитета и навязать внешнее управление.

"Наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава в четверг. Слова президента приводит его пресс-служба.

Он высказался по поводу санкций Запада в отношении Белоруссии. "Вывод абсолютно очевиден. Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось", - считает Лукашенко.

"На наших глазах шаг за шагом, последовательно разрушается архитектура международной безопасности. А если прямо сказать, ее уже не существует. Многосторонние мировые площадки, призванные поддерживать мир и безопасность на планете, деградировали и демонстрируют неспособность эффективно выполнять свои функции", - считает президент.

При этом он отметил, что республика готова к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной. "Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим", - заверил Лукашенко.

В то же время, подчеркнул он, стране есть чем ответить тем силам, которые пытаются играть мускулами на ее западных рубежах. С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют Вооруженные силы. "Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе. Разумеется, ее главная ценность - это люди, вы - офицеры, генералы, солдаты, для которых защита родного дома, Беларуси является и профессией, и смыслом жизни", - заявил президент.