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Лукашенко заявил, что не будет делать из Белоруссии "отстойник" для мигрантов-нелегалов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики занимались и продолжат заниматься основными вызовами на границе, но не станут сдерживать нелегальных мигрантов

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"Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", - сказал Лукашенко на совещании во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, Запад обвиняет Минск в том, что он "отказывается выполнять положения нашего договора о реадмиссии". "Они хотят превратить Беларусь в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря". Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России. Люди бегут от войны и бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же и льготы ввел соответствующие для тех, кто туда прибывает", - заявил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко

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