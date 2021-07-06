Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай в ответ на ужесточение западных санкций, но сделать это так, чтобы не пострадали граждане Белоруссии. Его цитирует "БелТА".

"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину - там хорошие дороги - пускай едут и поставляют туда", - сказал он на совещании с правительством.

"То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И, прежде чем браться за экономическое оружие, думали", - заявил он.

Правительству и Нацбанку Лукашенко поручил следить за работающими в Белоруссии западными компаниями.

"Те из них, кто ответственно относится, понимает нас - милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться", - сказал он.

Совет Евросоюза 24 июня ввел секторальные санкции в отношении Белоруссии. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Санкции стали ответом на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. С борта был снят летевший этим рейсом оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России.

6 июля Лукашенко выразил уверенность, что инцидент с самолетом стал только формальным поводом для санкций, а в действительности Запад начал "новый поход на Восток".

21 июня ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии. В частности, санкции ЕС затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, нефтетрейдера ННК и другие компании. С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии.

Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада.

В конце апреля правительство Белоруссии запретило на полгода ввоз на территорию республики продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа" в рамках реализации принятого 30 марта указа "О применении специальных мер", которым предусматривается введение запрета на ввоз в республику и реализацию на ее территории товаров, страной происхождения которых являются государство, применившее санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц.