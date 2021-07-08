В Белоруссии заблокирован сайт издания "Наша нiва"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Белоруссии заблокирован сайт издания "Наша нiва", сообщило Министерство информации страны.

Основанием для блокировки там назвали требование Генпрокуратуры. Изданию вменили публикацию информации, запрещенной к распространению зааконом о СМИ.

Редакция в телеграм-канале издания сообщает, что не может связаться с некоторыми сотрудниками, в том числе с главным редактором Егором Мартиновичем. "Мы допускаем, что в этот момент он может быть задержан", - написали журналисты.

В мае в Белоруссии был заблокирован сайт издания TUT.BY, которое в 2020 году лишили лицензии. В день блокировки в редакции в Минске и других офисах издания прошли обыски и были задержаны 15 сотрудников. Главного редактора TUT.BY Марину Золотову обвинили в неуплате налогов в связи с незаконным использованием льгот резидента Парка высоких технологий.

Белорусских журналистов также привлекают к ответственности за освещение протестных акций.