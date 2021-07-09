Польскую трубопроводную систему очистили спустя 2 года после инцидента с "Дружбой"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - PERN очистила польскую трубопроводную систему от нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями (ХОС).

В польской транспортной системе больше нет нефти, загрязненной органическими хлоридами, которая попала в страну с восточного направления в 2019 году, сообщает компания - трубопроводный оператор.

В июне PERN передала последние партии данного сырья на переработку. Содержащиеся в них уровни ХОС безопасные для систем нефтепереработки, отмечается в пресс-релизе. "Необходимость защитить клиентов PERN привела к тому, что очистка системы заняла больше времени, чем ожидалось, то есть более двух лет", - поясняет компания.

Во второй половине апреля 2019 года в Польшу было поставлено более 1 млн тонн сырья, предназначенного для клиентов Польши и Германии, с высоким содержанием ХОС – 300 ppm при допустимых 10 ppm. Уровень загрязнения был очень опасным для нефтеперерабатывающих заводов и мог привести к их поломке. PERN решила прекратить перекачку нефти по трубопроводу, по которому получила эти объемы. Поставки клиентам осуществлялись из нефти в хранилищах и за счет морских поставок. Загрязненную нефть PERN готовила для последующей переработки, смешивая ее с чистым сырьем.

В сообщении компании также говорится, что в настоящее время Польша получает сигналы, связанные с проблемами качества сырья на восточном направлении - превышением уровня ХОС.

"PERN тщательно их анализирует и находится в постоянном контакте с операторами нефтяной инфраструктуры Белоруссии", - добавляет трубопроводный оператор. "В связи с изменениями, внесенными в частоту исследований сырья, и дополнительными алгоритмами, наша транспортная система больше не будет получать нефть, загрязненную органическими хлоридами", - уверена PERN.

За последние два года польская компания диверсифицировала каналы получения нефти, в частности, увеличила мощности по хранению сырья у побережья Балтийского моря на 550 тыс. куб. метров. Кроме того, PERN ужесточил контроль качества нефти, доставляемой в систему хранения.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания – пункт приема нефти в Самарской области. Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям она была восстановлена с 9 июня. По расчетам специалистов из отраслевых и академических научных институтов, которых привлекла "Транснефть" и Минэнерго, установлено: чтобы "испортить" от 3 до 6 млн тонн нефти, было достаточно 200-300 тонн хлорсодержащего вещества.

Компенсацию убытков грузоотправителям из-за ситуации на "Дружбе" поручено организовать "Транснефти", совет директоров которой решил, что предельный размер выплат будет на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Из резерва, созданного для компенсации по урегулированию форс-мажора по "Дружбе", в 30,3 млрд руб. использовано 13,8 млрд руб.

В конце июня "Транснефть" сообщила, что предотвратила попадание в трубопроводную систему новой партии сырья с превышением нормативного содержания ХОС.