"Транснефть" в январе выплатила 1,9 млрд руб. компенсации за "грязную" нефть

Нефтепровод "Дружба" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Транснефть" в 2020 году выплатила грузоотправителям по внесудебному урегулированию последствий инцидента на магистральном нефтепроводе Дружба", произошедшего в 2019 году, 6,1 млрд рублей, в январе 2021-го - свыше 1,9 млрд руб., следует из отчета компании.

В 2019 году эти выплаты составили 3,3 млрд руб.

Согласно документу, в декабре 2020 года было подписано соглашение с грузоотправителем о возмещении имущественных потерь, деньги по которому были перечислены в январе 2021 года. "На 31.12.2020 резерв был уменьшен на 1 млрд 948 млн 962 тыс. руб., и признана кредиторская задолженность", - говорится в отчете.

"Грязная" нефть

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен.

Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. По всем направлениям подача нефти была восстановлена с 9 июня. Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти.

В 2019 году "Транснефть" создала резерв на выплату компенсаций в размере 26,1 млрд руб. В 2020 году с учетом изменения курса доллара доначисление резерва составило 3,8 млрд руб.

"ЛУКОЙЛ" и венгерская MOL, казахстанские грузоотправители, "Сургутнефтегаз" и Total, "Газпром нефть" уже заключили соглашения с "Транснефтью" о компенсациях, "Роснефть" и французская Total также завершили урегулирование спора в отношении объемов, поставленных на германский НПЗ Лейне. "Транснефть" рассчитывает, что рассчитаться со всеми получится к середине 2021 года.

В начале этого года "Белнефтехим" сообщил, что процесс компенсации за "грязную" нефть разрешен лишь в части "ЛУКОЙЛа", от которого получено $26,3 млн. Так, белорусская сторона ожидает от "Роснефти" компенсацию на $34,5 млн.