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Начались обыски у сотрудников белорусского правозащитного центра "Весна"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Белоруссии начались обыски у сотрудников незарегистрированного правозащитного центра "Весна", сообщил телеграм-канал организации.

В частности, с обысками пришли к юристу центра Владимиру Лабковичу и к правозащитнику Валентину Стефановичу.

В телеграм-канале "Весны" также появилась информация, что около 9 утра сотрудники департамента финансовых расследований пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.

12 июля прошли обыски у сотрудников гомельского портала "Сильные новости", днем ранее - у бухгалтера издания. 13 июля Белорусская ассоциация журналистов, сообщила о визите милиции в редакцию издания "Могилевский регион" и об обысках у издателя брестского журнала "Бинокль".

На прошлой неделе в стране прошли более двух десятков обысков в редакциях изданий "Наша Нiва", "Брестская газета", Intex-Press, "Медыя-Палессе", "Информ-прогулка", "Ганцавiцкi час".

В марте управление Следственного комитета по расследованию преступлений в сфере коррупции и оргпреступности возбудило уголовное дело по факту работы центра "Весна". В правозащитном центре заявили, что уголовное дело возбуждено по ст. 342 УК (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

"Согласно официальным комментариям СК, по данным следственных органов, ПЦ "Весна" якобы оказывает финансирование и другую материальную поддержку незаконным массовым мероприятиям, преследующим цели групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", - было сказано в сообщении "Весны".

Белоруссия Весна

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