Аккаунт белорусского журналиста Протасевича в Twitter заблокировали

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Твиттер-аккаунт задержанного белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича заблокировали.

При попытке зайти на страницу оппозиционера появляется сообщение, что "действие учетной записи приостановлено".

Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают его правила.

Как сообщалось, Протасевич начал вести твиттер 7 июля. В опубликованном в тот день видео он сообщил, что живет за городом под домашним арестом вместе со своей подругой Софьей Сапегой.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России Сапега.

В конце июня СК Белоруссии сообщил, что Протасевич и Сапега дают признательные показания и обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Исходя из этого обвиняемым была изменена мера пресечения, их перевели под домашний арест.