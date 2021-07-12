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Аккаунт оппозиционера Протасевича в Twitter вновь доступен

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Твиттер-аккаунт задержанного белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича разблокировали.

Ранее при попытке зайти на страницу оппозиционера появлялось сообщение, что "действие учетной записи приостановлено". Пояснялось, что Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают его правила.

Теперь аккаунт Протасевича вновь доступен для чтения. Сам оппозиционер пока никак не прокомментировал произошедшее.

Как сообщалось, Протасевич начал вести твиттер 7 июля. В опубликованном в тот день видео он сообщил, что живет за городом под домашним арестом вместе со своей подругой Софьей Сапегой.

Задержание Протасевича

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры предупредили о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, как и его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В конце июня СК Белорусии сообщил, что Протасевич и Сапега дают признательные показания и обратились с ходатайством о заключении со следствием досудебного соглашения о сотрудничестве. Им изменили меру пресечения – перевели под домашний арест.

Белоруссия Роман Протасевич Twitter

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