Додон признал поражение на парламентских выборах в Молдавии

Игорь Додон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Лидер Партии социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон признал поражение своей партии на досрочных парламентских выборах и поздравил оппонентов из партии "Действие и солидарность" (PAS) с победой.

"Таковы правила демократии. Смена партий у власти происходит в результате выборов. Мы воспринимаем эти результаты как естественное проявление демократии. Люди хотели таких значительных перемен, они это получили. Я поздравляю партию PAS и президента Майю Санду с победой на этих выборах. У них теперь вся власть - президент, парламент, правительство, Конституционный суд", - сказал Додон на пресс-конференции в понедельник.

Однако, по его мнению, "это почти то же захваченное государство (которое было при власти олигарха Владимира Плахотнюка - ИФ), только с другой стороны".

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что "оппозиция пока не планирует акции протеста в связи с результатами выборов". "Сейчас не время для протестов, люди устали от этих процессов. Мы считаем, что получили хороший результат на выборах. Это демократия. Люди проголосовали за перемены, это их право", - подытожил Додон.

Он призвал победителей скорее провести формальные процедуры с началом работы нового парламента, чтобы "сформировать правительство и начать работать".

"Ожидания от новой власти очень большие. И ответственность тоже. Мы будем в оппозиции. Новой власти посчастливилось иметь сильную, хорошо подготовленную оппозицию. У нас не было такой оппозиции. Мы уже готовим законопроекты, готовы выступать с инициативами, будем жестко мониторить действия новой власти и выступать с критикой, будем реагировать на все нарушения и злоупотребления", - сказал лидер социалистов.

Отношения с Россией и с Западом

Вместе с тем Додон прогнозирует ухудшение отношений с Россией после победы проевропейской партии на парламентских выборах. "Я думаю, что период хороших отношений с Россией, который продолжался на протяжении четырех лет, завершился. Я надеюсь, что президенту Майе Санду и ее партии, которая вчера одержала победу на парламентских выборах, хватит ума не обострять отношения с РФ", - отметил Додон.

По его мнению, столь убедительная победа партии "Действие и солидарность" на выборах в воскресенье стала возможной не только из-за стремления граждан к переменам, но и "из-за вмешательства западных послов в избирательный процесс".

"Если теперь они потребуют "оплаты по счетам" и Молдавия будет вовлечена Западом в геополитическую борьбу против России, то ничего хорошего не будет. В этом случае через каких-то полгода люди разочаруются в новой власти, она уйдет под давлением протестов", - предположил лидер социалистов.

Он сказал также, что разделяет "пессимистические настроения относительно перспектив новой власти".

"Понятно, что они выступают и за интеграцию с Западом, и за объединение с Румынией. Они особо этого и не скрывали. Но мы будем строго следить за процессами. И будем твердо отстаивать суверенитет и независимость Молдавии", - заявил Додон.

Блок социалистов и коммунистов

Он считает, что социалисты и коммунисты должны сохранить единство в новом парламенте. "Я думаю, что объединение Партии социалистов и Партии коммунистов в единый блок на выборах было правильным решением. И мы получили хороший результат. Конечно, хотели больше, но всегда хочется большего. И мы, коммунисты и социалисты, должны сохранить единство в новом парламенте", - отметил Додон.

Журналисты напомнили, что при создании единого блока, лидеры двух партий Владимир Воронин и Игорь Додон заявили о том, что в новом парламенте у каждой партии будет своя фракция. "После выборов мы этот вопрос не обсуждали. Я считаю, что мы должны быть вместе. Высказывались и мнения о том, что нужно объединиться в единой партию, социально ориентированную. Посмотрим в новом парламенте", - сказал Додон.

Результаты выборов

Проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает проевропейского президента Молдавии Майю Санду, одержала убедительную поеду на парламентских выборах в воскресенье. Она получит 63 из 101 мандата в новом парламенте. Блок коммунистов и социалистов экс-президентов Владимира Воронина и Игоря Додона получит 32 мандата, партия "Шор" - шесть мандатов. Это означает, что пропрезидентская партия может самостоятельно сформировать правительство и принимать любые решения.

Окончательное распределение мандатов проводится Конституционным судом по специальной формуле. Результаты выборов будут утверждены до 25 июля.