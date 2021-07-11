Российские наблюдатели признали выборы в Молдавии состоявшимися

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Парламентские выборы в Молдавии прошли на хорошем организационном уровне, отдельные замечания есть, но они не ставят под сомнения результаты, заявил "Интерфаксу" глава российской группы наблюдателей, депутат Госдумы Ярослав Нилов.

"В целом, в соответствии с тем законодательством, которое есть, выборы состоялись, сейчас идет подсчет голосов. Те замечания, которые были зафиксированы наблюдателями, не дают оснований поставить под сомнение процесс организации дня голосования", - сказал Нилов агентству вечером в воскресенье.

Он добавил, что несмотря на взаимные обвинения политических сил, участвующих в выборах, и отдельные замечания, с точки зрения процедуры голосования у наблюдателей не возникло сомнений в легитимности волеизъявления. По словам Нилова, к такому же выводу пришли и наблюдатели от других стран СНГ.

"Только что состоялось заседание координационного совета, где представители стран СНГ подписали итоговый документ, в соответствии с которым мы признали результаты выборов", - сказал Нилов.

По словам главы российской группы наблюдателей, среди зафиксированных отдельных нарушений, в частности, были замечания к доступной среде - так, на некоторых участках не было создано условий для доступа к ним инвалидов-колясочников.

Наблюдатели также проводили мониторинг СМИ, сообщавших о нарушениях. Нилов отметил, что в российской делегации к подобным сообщениям относились с долей критики, "потому как однобоко, односторонне, порой в интересах конкретных партий и конкретных кандидатов звучали высказывания".

По предварительным подсчетам пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS) лидирует на досрочных выборах в парламент Молдавии, свидетельствуют данные, обнародованные в воскресенье вечером Центральной избирательной комиссией.

Согласно этим данным, уже обработано данные с более 50% избирательных участков (1220 из 2 150). При этом, пока подсчитано 550 тыс., из почти 1,5 млн голосов избирателей. По этим предварительным данным, PAS получает более 46% голосов избирателей. Далее следует Блок коммунистов и социалистов - 31,4% и партия "Шор" - около 8 % голосов избирателей. Остальные партии пока не преодолевает порог в 5% голосов для прохождения в парламент. Так, блок Ренато Усатого набирает около 4%, Демократическая партия и партия "Платформа DA" - чуть более 2% голосов.

PAS может получить парламентское большинство в парламенте - более 51 мандата из 101. Это может произойти за счет перераспределения голосов партий, которые не прошли в парламент. Кроме того, за PAS массово голосуют избиратели за рубежом. За счет этих голосов PAS может получить дополнительно 10-12 мандатов в парламенте. Таким образом, PAS может получить около 60 из 101 мандата.

В досрочных выборах в парламент Молдавии приняло участие чуть менее полутора миллионов избирателей, что составляет более 48% избирателей. За 101 мандат в парламенте боролись 20 партий, два блока и один независимый кандидат.

В 21.00 местного времени закрылись все участки в стране. Голосование продолжается в некоторых странах Европы, США и Канаде.