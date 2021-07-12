Партия президента Санду получит большинство в парламенте Молдавии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает проевропейского президента Молдавии Майю Санду, получает большинство в новом парламенте республики. Об этом свидетельствуют предварительные результаты состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборов.

Согласно предварительным данным, обнародованным в воскресенье вечером Центральной избирательной комиссией, PAS получает около 48% голосов избирателей. Далее следует Блок коммунистов и социалистов - чуть более 30% и партия "Шор" - около 6 % голосов избирателей. Остальные партии не преодолевает порог в 5% голосов для прохождения в парламент. Так, блок Ренато Усатого набирает около 4%, Демократическая партия и партия "Платформа DA" - чуть более 2% голосов.

Согласно этим данным, уже обработаны данные с более чем 95% избирательных участков (2040 из 2 150). Подсчитано 1,3 из почти 1,5 млн. голосов избирателей.

По предварительным подсчетам, PAS получит парламентское большинство - более 51 мандата из 101. Это произойдет за счет пропорционального перераспределения голосов партий, которые не преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в парламент. Кроме того, за PAS массово голосуют избиратели за рубежом, откуда поступили еще не все результаты.

Санду поблагодарила избирателей за участие в воскресных парламентских выборах и заявила о намерении как можно скорее приступить к формированию правительства.

"Спасибо тем, кто сегодня пришел на избирательные участки и подставил плечо укреплению демократии в Молдове. Наша демократия еще молода, у нее много проблем, но пример тех, кто в стране или в диаспоре преодолел все препятствия, чтобы идти на выборы, является поводом верить в то, что нам удастся построить свободную страну, страну, которая заботится о своих гражданах", - заявила президент.

По ее мнению, выборы еще раз подтвердили, что "некоторые государственные учреждения пока далеки от ожиданий граждан".

"Некоторым учреждениям, которые занимались организацией выборов, подобрали политический ключ, они игнорируют законы и ставят под угрозу организацию свободных и справедливых выборов. Если мы хотим стать сильной демократией, такое не должно повториться. Нам нужны сильные институты, уважающие и обеспечивающие свободный выбор людей", - подчеркнула глава государства.

В качестве президента, она обещала "в ближайшие годы сделать все, чтобы "людям было легче голосовать без давления и коррупции на выборах".

В досрочных выборах в парламент Молдавии приняло участие чуть менее полутора миллионов избирателей, что составляет более 48% избирателей. За 101 мандат в парламенте боролись 20 партий, два блока и один независимый кандидат.

Новые данные будут обнародованы в понедельник утром, но расклад сил измениться уже не может.