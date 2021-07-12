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На Украине арестовали бывшего замминистра обороны страны

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева в понедельник избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой залога в 475 млн гривен экс-заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому по делу о поставках военной техники низкого качества.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном бюро расследований (ГБР). В ведомстве подчеркнули, что таким образом Печерский суд избрал меру пресечения уже четырем подозреваемому по делу о продаже некачественной военной техники украинской армии.

Как сообщалось, ГБР уведомило о подозрении должностных лиц судостроительного предприятия "Кузня на Рыбальском" и чиновников Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества.

"Глава правления "Кузня на Рыбальском" подговорил заместителя министра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Представитель министерства дал указание подчиненным руководителям одного из департаментов Минобороны беспрепятственно заключить государственный контракт на строительство катеров именно с указанным ЧАО", - сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк на брифинге.

Также, по информации ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах

Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.

Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства (2018 -2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст. 426-1 и ч.5 ст. 27 УК Украины (превышение военным служебным лицом полномочий).

Уведомлен также о подозрении глава правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления группой лиц, превышение военным служебным лицом полномочий).

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Павловском.

Украина Игорь Павловский Киев

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