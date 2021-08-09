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Лукашенко "не рад" пребыванию Протасевича в Белоруссии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал журналистам считает "заказным" скандал с блогером Романом Протасевичем и сам уже не рад, что тот находится в Белоруссии.

"Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали", - заявил он.

По мнению Лукашенко, "надо его сейчас защищать, потому что, не дай Бог, случится с Протасевичем, как с Шишовым (глава "Белорусского дома на Украине", гражданин Белоруссии Виталий Шишов, найден повешенным в Киеве - ИФ), крыть нечем..."

"Я за него несу ответственность. Я честно вам говорю, я уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался. Мерзавцы, мерзкие, понимаете?" - сказал он.

"Шишов находился в Украине. И его поддерживали спецслужбы Украины. Вы же знаете, чем занимались. Он был на вашей территории, - продолжил президент. - Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ, кто повесил, как повесил гражданина Беларуси".

23 мая в Минске был принудительно посажен самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. С борта сняли бывшего редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софию Сапегу. Обоих сначала арестовали, а затем перевели под домашний арест. Теперь они оба активно участвуют в провластных телепрограммах и публикациях в госСМИ.

Евросоюз и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. ЕС ввел против Белоруссии секторальные санкции.

Роман Протасевич Александр Лукашенко Белоруссия Литва Роман Шишов Украина

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