Диаспора в Майами перекрыла шоссе в знак поддержки протестов на Кубе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Кубинская диаспора перекрыла участок шоссе в Майами в знак поддержки протестов у себя на родине. Об этом сообщает Associated Press.

Демонстранты скандировали лозунги, одобряющие протестующих, вышедших на улицы на Кубе. Во Флориде проживает самая многочисленная кубинская диаспора в США.

Представитель Республиканской партии США от Флориды Мария Эльвира Салазар, имеющая кубинское происхождение, заявила о необходимости выступить против кубинского правительства.

Береговая охрана США следит за тем, чтобы не допустить незаконное пересечение границы, так как часть иммигрантов из Кубы заявляла, что поплывет на остров на лодках, чтобы помочь протестующим.

На прошедших выходных тысячи американцев кубинского происхождения вышли на улицы Майами, поддерживая демонстрантов на Кубе. Подобные акции также проходили в Тампе во вторник.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил в эфире национального телевидения и радио и призвал коммунистов страны выйти на улицы, чтобы противостоять беспорядкам. Также он обвинил США в организации протестов через соцсети.

В ответ глава Госдепартамента Энтони Блинкен посоветовал кубинским властям прислушаться к протестующим гражданам, а не пытаться обвинять США в провоцировании беспорядков.

"Для кубинского режима было бы серьезной ошибкой интерпретировать то, что происходит в десятках населенных пунктов, как результат каких-то действий США", - сказал он журналистам в Госдепартаменте.

Посол России в Гаване Андрей Гуськов выразил мнение, что протестные акции на Кубе связаны со вспышкой коронавируса и не продиктованы стремлением сменить власть в стране.

Участники митингов на Кубе призывают к свободе и демократии, а также требуют вакцины от коронавируса. Протесты начались на фоне роста числа заражений COVID-19 на Кубе. По заявлениям оппозиции, антиправительственные демонстрации стали самыми массовыми почти за 30 лет.