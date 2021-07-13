Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат

Владимир Зеленский Фото: Stefanie Loos-Pool/Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Нормандский формат имеет потенциал стать площадкой для решения вопросов энергобезопасности Украины в связи со строительством газопровода "Северный поток 2", считает президент страны Владимир Зеленский.

"Я действительно считаю, что нормандский формат может стать площадкой, где может подниматься энергетический вопрос (строительства "Северного потока 2" - ИФ). Я сказал (федеральному канцлеру Германии Ангеле - ИФ) Меркель, что не следует забывать о риске того, что Украина может быть отключена от транзита газа, а также в целом от газа. Условный риск - вся территория Украины и временно оккупированная. То есть газ могут не получать и временно оккупированные территории Донбасса, а это уже вопрос про гарантии безопасности на этих территориях, которые на себя брали все участники нормандского формата", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Меркель в Германии.

По его словам, "Германия обеспокоена энергетической безопасностью не только Европы, но и Украины".

Президент также напомнил про подписание в конце 2019 года договора о транзите российского газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" через территорию Украины до 2024 года при содействии германской стороны.

"Нам мало таких гарантий, потому что субъектом переговоров является Российская Федерация. Если мы говорим про энергетическую безопасность, то мы должны иметь гарантии Европейского союза, гарантии Германии и Франции", - сказал Зеленский.

При этом президент Украины подчеркнул, что рассчитывает на конкретику от ФРГ относительно таких гарантий.

"Относительно конкретики - мы только начали дискуссировать. Я не получил ответа от Меркель, но у нас у всех мало времени, как у лидеров. И мало времени у наших стран. У нас война. Нам нужна конкретика, потому что мы хотим верить, что сохраним жизни людей", - подытожил он.

Ранее Меркель заявила, что транзит газа через Украину из-за "Северного потока 2" не остановится и что это необходимо гарантировать.