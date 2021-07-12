Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой энергобезопасности стран ЕС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Европейского союза, сообщила пресс-служба главы государства.

"Отдельное внимание собеседники уделили вопросу "Северному потоку-2". Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС", - говорится в сообщении о встрече Зеленского в ходе своего визита в Германию с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, главой партии "Христианско-демократический союз" Армином Лашетом.

По мнению исполнительного директора проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, санкции США в отношении подрядчиков строительства газопровода "Северный поток 2", из-за которых приостановили стройку, нарушили пакетную договоренность о продолжении транспортировки газа через Украину.

Он напомнил: "Уже много лет федеральное правительство активно отстаивает интересы Украины. Канцлер Ангела Меркель еще в мае 2015 года заявляла, что транзит газа через Украину должен быть обеспечен на постоянной основе даже после завершения строительства "Северного потока 2".

По словам Варнига, строительство газопровода, как ожидается, завершится уже в следующем месяце, магистраль должна заработать в этом году.