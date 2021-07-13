В ФРГ не намерены вводить обязательную вакцинацию вслед за Францией

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Институт Роберта Коха заявила, что в ФРГ не рассматривают возможность введения обязательной вакцинации граждан от коронавируса COVID-19, сообщает во вторник немецкое издание Die Welt.

"Мы не собираемся идти по этому пути", - сказала Меркель, имея ввиду Францию, в которой накануне президент Эммануэль Макрон объявил, что вакцинация станет обязательной для медицинских работников.

Она отметила, что вместо этого немецкое правительство продолжит придерживаться изначальной стратегии - рекламировать пользу от вакцины против COVID-19.

Меркель также указала на необходимость привить как можно больше граждан. "Чем больше людей вакцинируются, тем свободнее мы станем. Вакцинация защищает не только вас, но и тех, кто вам близок, и кого вы любите ", - сказала канцлер.

Меркель поддержал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. "Чем больше людей пройдет вакцинацию, тем легче нам будет пережить осень и зиму", - сказал Шпан. Министр также отметил, что это поможет облегчить жизнь врачам и другим медицинским работникам.

За период пандемии в Германии было зарегистрировано более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом и около 91 тыс. смертей от заболевания.

Накануне, 12 июля, Макрон в телевизионном обращении к нации объявил о введении обязательной вакцинации для медиков. Персоналу медицинских учреждений Франции, как лечащему, так и по уходу за больными, необходимо привиться до 15 сентября. Кроме того, президент не исключил введения обязательной вакцинации для всех жителей Франции, если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться.