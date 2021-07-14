Военный парад в Париже начался с предложения руки и сердца

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - На Елисейских полях в Париже после перерыва, вызванного пандемией, решили провести военный парад в честь Дня взятия Бастилии. Как сообщает BFM TV, перед самым началом парада один из участников сделал предложение своей подруге.

Une demande en mariage inattendue #EnDirect des Champs-Élysées ce #14Juillet juste avant le Défilé ?



Tout est possible avec nos soldats le jour de la #FêteNationale.

Toutes nos félicitations ❤️ pic.twitter.com/o2oZiz4gcj — Armée de Terre (@armeedeterre) July 14, 2021

Военнослужащий в парадной форме военной школы Еcole Militaire des aspirants de Coëtquidan, белых перчатках и черной маске встал на колено перед избранницей, что-то долго ей говорил, а затем надел ей на палец кольцо. Затем они поцеловались под аплодисменты его товарищей. По крайней мере, для этой пары День взятия Бастилии не прошел впустую.

Парад, расссчитанный на 1 час 50 минут, начался в 10 часов по парижскому времени (11:00 по Москве). Его открыла группа высшего пилотажа Patrouille de France, которая с помощью генераторов дыма изобразила в небе французский триколор. В первой части прошла демонстрация авиатехники, в том числе истребителей Rafale и авиакомплексов AWACS. Затем по проспекту прошли пешие формирования и наземная техника.

Среди зрителей были президент Эммануэль Макрон с супругой.

В 2020 году парад на 14 июля не проводился из-за коронавируса.