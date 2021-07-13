В Кремле увидели логику в ужесточении COVID-мер по примеру Франции

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ужесточение карантинных мер, подобное введенному во Франции, может стать безальтернативным способом борьбы с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник ему напомнили о принятом президентом Франции решении об ужесточении карантинных мер в стране. В связи с этим Пескова спросили, рассматривается ли в России на федеральном уровне возможность принятия подобных мер.

"Пока каких-либо решений на этот счет не принималось. Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые предоставлены им федеральным центром. Но сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений, говорит о том, что подобные решения в том или ином формате, естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране или регионе, (...) к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки", - сказал Песков.

У него уточнили, докладывают ли Владимиру Путину о будущих возможных сценариях работы по борьбе с ковидом. Песков в ответ заявил, что президент находится на постоянной связи с вице-премьером Татьяной Голиковой, с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, и с премьером Михаилом Мишустиным.

"Но в целом все, кто участвует в работе федерального штаба (по борьбе с коронавирусом - ИФ), разные сценарии, конечно, с президентом на рабочем уровне обсуждают. Сама система работы по противодействию коронавирусу в разных странах выстроена по-разному. Та система, которая выстроена у нас, доказала свою эффективность и свою работоспособность", - сказал Песков.

Общественности, добавил он, известны все сценарии, "ничего здесь закрытого нет".

"Разве у нас не ведутся очень активные дискуссии о том, что в некоторых областях экономики для трудоустройства обязательно вакцинирование? Разве у нас не ведутся дискуссии относительно того, можно ли селиться в гостиницах Краснодарского края или нет невакцинированным? Ведутся, ничего здесь нет закрытого", - сказал Песков.

Ужесточение антиковидных мер во Франции

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил об обязательной вакцинации против COVID-19 персонала медицинских учреждений, о введении пропусков в общественные места и на междугородний транспорт.

"Наша страна столкнулась с резким возобновлением эпидемии, которая затрагивает все территории, как мегаполисы, так и заморские департаменты", - заявил он в понедельник вечером в телевизионном обращении к нации.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом персоналу медицинских учреждений Франции, как лечащему, так и по уходу за больными, надлежит пройти вакцинацию до 15 сентября. С начала учебного года будут развернуты специальные кампании вакцинации в школах. С середины июня вакцинация уже открыта для всех детей в возрасте от 12 лет.

С конца июля или начала августа во Франции вводится санитарный пропуск, который будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более чем 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В него будут занесены сведения либо о полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР.

Макрон также не исключил, что при дальнейшем ухудшении ситуации с коронавирусом речь может пойти даже об обязательной вакцинации всех жителей Франции. Но президент пока сделал выбор в пользу сознательности граждан.