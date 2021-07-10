Байден не уточнил, каких действий ждет от России в вопросе кибератак

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что пока не может сказать, каких действий ожидает от российского руководства в вопросах обеспечения кибербезопасности. Стенограмму краткой беседы Байдена с журналистами опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Мне не подобает говорить, чего я от него (президента РФ Владимира Путина - ИФ) сейчас жду. Но мы еще посмотрим", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Также Байден допустил ответные кибератаки со стороны США на серверы, с которых осуществляются атаки на американские компании.

"Мы создали комитет - совместный комитет. Они встретятся, я думаю, 16-го июля. И я верю, что мы добьемся некоторого сотрудничества", - ответил президент США на вопрос о возможных последствиях отказа России принять меры против хакеров на своей территории.

Накануне состоялась телефонная беседа Байдена и Путина, в ходе которой президент США потребовал принять меры, чтобы пресечь деятельность местных групп хакеров-вымогателей. Путин, как заявили в Кремле, в ходе разговора отметил необходимость постоянного и неполитизированного взаимодействия двух стран в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.