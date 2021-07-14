Блинкен заявил о готовности США принять меры "против хакеров в России"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что деятельность хакеров наносит большой ущерб национальной безопасности США, в связи с этим Вашингтон готов принять меры против хакеров в России, если она сама не предпримет надлежащих действий.

Он, выступая на конференции по новым технологиям в Вашингтоне, сказал, что в США рассматривают деятельность хакеров-вымогателей не только как проблему правоохранительных органов, но и как проблему национальной безопасности.

"Это прямая угроза безопасности, благополучию нашего народа, поэтому это стоит на первом месте в нашей дипломатической повестке дня (...). Это также причина, по которой мы повышаем уровень внимания к вопросу о вымогателях в наших разговорах с Россией. Наш посыл ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер, или же мы это сделаем сами", - подчеркнул дипломат.

По его словам, "вымогатели и другие киберпреступности затрагивают всех нас - наш бизнес, местные органы власти, нашу наиболее важную инфраструктуру от электросетей до больниц".

"Как вы знаете, каждый четвертый американец становится жертвой киберпреступности, потери от которой превышают $4 млрд в год", - отметил шеф американской дипломатии.

Блинкен сослался на приписываемую России массовую атаку на SolarWinds, и сказал, что "НАТО подтвердило, что кибератака может спровоцировать применение статьи 5 Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одного из членов альянса как нападение на весь альянс.

Госсекретарь назвал это "важным шагом в сдерживании этих атак и защите нашей национальной безопасности в киберэпоху".

Блинкен также обвинил Китай и Россию в "техноавторитаризме", заявив, что "недостаточно освещать ужасы техноавторитаризма, просто указывать на то, что делают такие страны, как Китай и Россия, и просто говорить, что это неправильно и опасно, даже если это и так".

"Самая важная наша задача состоит в том, чтобы выдвинуть и реализовать убедительное видение того, как использовать технологии таким образом, чтобы они служили нашим людям, защищали наши интересы и поддерживали демократию", - сказал он.

Госсекретарь отметил, что в данном вопросе "поставлены на карту наши демократические ценности и образ жизни".

Одной из самых неотложных задач в настоящее время является "снижение рисков в отношении национальной безопасности, создаваемых вредоносными кибератаками и новыми технологиями", сказал госсекретарь.

По его словам, страны, признающие международное право, объединились вокруг подхода, который предусматривает, чтобы "странами в кибрепростанстве управляли так же, как и в реальной жизни".

"Мы также призываем к практическим мерам укрепления доверия. Например, нужны такие простые шаги, как установление точек соприкосновения, чтобы в случае крупного киберинцидента мы действительно знали, к кому обратиться", - добавил Блинкен.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон на этой неделе намерен объявить о мерах по борьбе с кибератаками с применением вируса-вымогателя.

Белый дом в свою очередь сообщал, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал Москву принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели. При этом американский лидер заявил, что пока не может сказать, каких действий ожидает от российского руководства в вопросах обеспечения кибербезопасности.