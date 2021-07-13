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РФ предостерегла США от переброски выводимых из Афганистана войск в соседние страны

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия предостерегает США от переброски части выводимых из Афганистана военных в соседние страны Центральной Азии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На саммите в Женеве тема звучала, безусловно. Среди разных ее аспектов я хотел бы выделить неприемлемость перемещения американского постоянного военного присутствия в сопредельные с Афганистаном страны", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы об этом американцам сказали прямо и откровенно, это изменило бы многое не просто в нашем восприятии того, что происходит в этом важнейшем регионе, но и в наших отношениях с США. Мы американцев об этом предупредили", - отметил замминистра.

"Мы их предостерегаем от подобных шагов, и мы достаточно откровенно говорим на эту тему и с нашими центрально-азиатскими союзниками, соседями и друзьями, и с другими регионалами, которых это тоже касается самым непосредственным образом", - подчеркнул Рябков.

Процесс вывода войска США из Афганистана планируется завершить 31 августа, заявил ранее в июле американский президент Джо Байден.

Сергей Рябков МИД РФ США Афганистан

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