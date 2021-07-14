Иран отверг обвинения в попытке похищения журналистки из США

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Тегеран считает необоснованными обвинения США в адрес иранской разведки, которую Вашингтон обвинил в попытке похищения нью-йоркской журналистки, критиковавшей Исламскую республику, пишут в среду американские СМИ.

"Это новое заявление американского правительства настолько беспочвенное и нелепое, что на него даже не стоит реагировать", - заявил представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Не в первый раз США разыгрывают такие голливудские сценарии", - добавил он.

Ранее прокуратура США предъявила обвинения четырем гражданам Ирана, которые, как предполагает сторона обвинения, являются сотрудниками иранской разведки. Их обвиняют в заговоре с целью похищения американской активистки.

Цель заговора пока не названа. Точная информация о жертве также не называется. Согласно обвинительному акту, речь идет о журналистке, писательнице и правозащитнице. Имя активистки не называется.

Некоторые СМИ предполагают, что речь идет о журналистке Маси Алинеджад.

Слежка за журналисткой якобы продолжалась на протяжении нескольких лет.