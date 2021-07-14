РФ и США обсудили сотрудничество в решении проблемы изменения климата

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили на встрече проблему изменения климата, говорится в сообщении на сайте правительства.

"На встрече обсуждались действия стран по сокращению выбросов парниковых газов, создание карбоновых полигонов, а также варианты сотрудничества обеих стран по другим вопросам климатической повестки", - отмечается в сообщении.

Вице-премьер отметил, что Россия и США входят в число стран с наибольшими объёмами выброса парниковых газов, а значит, могут эффективно сотрудничать в решении этой проблемы. "В частности, сотрудничество возможно в сфере мониторинга лесных пожаров - бедствия, от которого страдают многие страны. По этому вопросу российская и американская стороны договорились о совместной работе", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время в России будет принят большой пакет климатических нормативно-правовых актов, который позволит нам организовать процесс измерения выбросов и торговли ими. Первым регионом, в котором будут применяться новые практики, станет Сахалин. Ещё одно важное направление нашей работы - расширение использования возобновляемых источников энергии, это атомная и гидроэнергетика. Кроме того, важным элементом адаптации России к энергетическому переходу является водородная энергетика. По этому направлению создана рабочая группа, ведётся активная работа", - сообщил Чернышенко.