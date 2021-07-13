Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:07Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 262 587+446 519

Госдеп отметил совпадение интересов РФ и США в сфере изменения климата

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - У Вашингтона и Москвы есть сферы общих интересов, и это не секрет, одна из них - решение проблем климатических изменений, заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Не секрет, что у нас с Российской Федерации есть обоснованные разногласия по многим вопросам. Но также не секрет и то, что мы верим, что есть определенные сферы, где наши интересы совпадают", - сказал Прайс на брифинге.

"Спецпредставитель по климату Джон Керри в настоящий момент проверяет предложение по совместной работе над глобальной и жизненно важной проблемой изменения климата", - добавил Прайс.

По его словам, на Россию приходится значительный объем выбросов.

"Поэтому на России лежит ответственность, как и на США, в том, чтобы проявлять амбициозность относительно целей по климату", - отметил Прайс.

Прайс добавил, что сделать вывод об общих интересах США и России можно также на примере продления в этом году договора СНВ-III, а также на примере поддержания инициативы по продлению действия трансграничного механизма в Сирии на 12 месяцев.

Спецпредставитель президента США по климату Керри 12-15 июля находится с визитом в России.

Во вторник Керри провел встречу со спецпредставителем президента России Русланом Эдельгериевым. Они договорились оставить за скобками политические разногласия для совместного противодействия изменению климата, сообщили "Интерфаксу" в аппарате Эдельгериева.

Там отметили, что Эдельгериев и Керри отметили наличие значительного потенциала в России по созданию новых отраслей экономики, в том числе для производства экологически чистого водорода, технологий поглощения и накопления углерода из атмосферы, а также по развертыванию атомных реакторов четвертого поколения. Стороны договорились продолжить дискуссию в рабочем формате.

Накануне Керри встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

США Нед Прайс Джон Керри Руслан Эдельгериев

Новости по теме

Новости

РФ готова к углублению кооперации с бывшими республиками СССР

Путин указал, что РФ полностью выполнит контракт на поставки газа через Украину

Пандемия коронавируса

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции с 1 августа

Brent подорожала до $75,92 за баррель

Brent подорожала до $75,92 за баррель

ЕСПЧ призвал Россию разрешить заключать однополые браки

ЕСПЧ призвал Россию разрешить заключать однополые браки

Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

Boeing ограничит производство Dreamliner ради их доработки

Boeing ограничит производство Dreamliner ради их доработки

Похороны телеоператора в Грузии вылились в акцию протеста

Киев захотел гарантию стабильного газоснабжения при запуске "Северного потока 2"

Киев захотел гарантию стабильного газоснабжения при запуске "Северного потока 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');